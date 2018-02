Gehavend 'knuffelkonijn' zoekt pleeggezin: "Weten niet of hij het haalt"

AMSTERDAM - Wondjes onder zijn voeten en rugklachten; het gaat niet zo goed met knuffelkonijn Joep. Hij wil graag de hele dag geknuffeld worden, maar dat kan nu niet. "Tot zijn grote verontwaardiging", zegt Dierenopvang Amsterdam. Daarom is de organisatie op zoek naar een pleeggezin dat het konijn tijdelijk wil verzorgen.

Een maand geleden werd Joep op straat gevonden. Het ging toen al niet goed met 'm; hij was heel zwak en mager. Ook bleek hij problemen te hebben met zijn rug en last te hebben van pododermatitis, wat betekent dat hij wondjes aan zijn pootjes heeft.

'Misschien haalt hij het niet'

Nu gaat het een stuk beter, maar de problemen met zijn rug blijven, en ook zijn pootjes zijn nog niet in orde. Daarom zoekt de dierenopvang een pleeggezin, zodat Joep verder kan aansterken en veel geknuffeld kan worden. "We weten nog steeds niet of hij het haalt, zeker als hij geen pleeggezin vindt", zegt Karin Amstutz, van Dierenopvang Amsterdam.

Een oproep van de dierenopvang op Facebook doet het goed. Het bericht heeft meer dan 100 likes, is 70 keer gedeeld en tientallen mensen reageren erop. Toch is er nog geen opvang gevonden voor het schattige konijn. "Je weet hoe het gaat met Facebook. Heel veel lieve reacties, maar weinig mensen die Joep daadwerkelijk willen opvangen", zegt Karin.

Chiropractor

Het arme dier heeft ook wel wat wensen. Het liefst heeft een eventueel pleeggezin veel ruimte, omdat Joep gewend is om vrij rond te lopen en omdat bewegen goed is voor zijn pootjes. Mensen die hem opvangen zijn ook het liefst veel thuis en hebben veel tijd om hem aandacht te geven. Daarbij moet hij elke twee weken naar de chiropractor in Haarlem voor zijn rug.

Dierenopvang Amsterdam zorgt voor eten en ondersteuning. Mensen die het konijn willen helpen, kunnen contact opnemen met de opvang.