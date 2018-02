Dit is waarom Noord-Hollanders óók carnaval vieren

NOORD-HOLLAND - Het idee dat carnaval alleen onder de rivieren gevierd wordt, is snel ontkracht door de inwoners van Noord-Holland. Verkleden en zuipen gaat hier net zo hard als bij Brabanders en Limburgers. Maar waarom?

Het moet gezegd worden: de carnavalstraditie komt toch echt van de Nederlanders met een 'zachte g'. De gemiddelde Brabander vindt het Noord-Hollandse carnaval een slap aftreksel van hun eigen feest. Hoewel veel Hollanders het hier niet mee eens zullen zijn, zit er wel een kern van waarheid in deze Brabantse overtuiging.

Hoogleraar Antropologie Irene Strengs heeft een groot onderzoek gewijd aan de opkomst en ondergang van het carnaval, waaruit blijkt dat Carnaval door mensen van onder de rivieren naar Noord-Holland is gebracht. Dit is gebeurd in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw. Dit komt doordat bewoners van Brabant en Limburg, die toentertijd naar andere delen van het land verhuisden, bij parochies vrijwilligerswerk gingen doen. Zij vonden het toen een leuk idee om in die gebieden carnavalsverenigingen op te richten. Dit vormde het begin van het Noord-Hollands carnaval zoals we het nu kennen.

In haar onderzoek vond Strengs ook een aantal verschillen tussen 'ons' en 'hun' carnaval. Zo vinden de feesten in Noord-Holland meestal plaats in feestzalen, maar gebeuren ze in Brabant gewoon op straat. Wel merkt ze dat in beide gebieden het feest in populariteit is afgenomen. Veel Hollandse carnavalsverenigingen zijn inmiddels al opgedoekt. Voor de doorgewinterde carnavaller maakt dit natuurlijk niet uit, die feest toch wel door.