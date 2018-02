NS gooit dienstregeling om vanwege Huishoudbeurs: hele week tot half uur extra reistijd

DUIVENDRECHT - Treinreizigers die regelmatig gebruikmaken van station Duivendrecht krijgen volgende week te maken met veel extra reistijd. Vanwege de Huishoudbeurs devalueren de spoorwegen het belangrijke treinstation tijdelijk tot sprinterhalte.

Dit betekent dat volgende week de Intercity's het station met hoge snelheid voorbij zullen rijden. De sneltreinen zullen wel stoppen op station Amsterdam RAI, waar de Huishoudbeurs wordt gehouden.

Handig voor de bezoekers van het jaarlijkse koopjes- en goodiebagfestijn, maar minder leuk voor de bijna 15.000 reizigers die dagelijks in- en uitstappen op station Duivendrecht. Zij worden gedwongen met langzamere treinen of metro's te reizen. De NS waarschuwt dat de extra reistijd kan oplopen tot maar liefst dertig minuten.

Vragen

"Voor het plezier van huishoudbeursgangers moeten mensen een half uur extra reistijd naar hun werk inplannen. Eén week lang", reageert Ronnie Zijp, kandidaat voor de stadsdeelcommissie in Amsterdam-Zuidoost. Hij roept via Twitter reizigersorganisaties op om in actie te komen tegen de NS. "Ik neem aan dat jullie hier vragen over gaan stellen."

De Huishoudbeurs start op zaterdag 17 februari en duurt tot zondag 25 februari.