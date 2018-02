NH Radio-presentator Nicolas Ruis wereldberoemd door spandoek: "Vet bizar dit"

AMSTERDAM / PYEONCHANG - NH Radio-presentator Nicolas Ruis ging onbezorgd op reis naar Zuid-Korea, niet wetende dat hij na zaterdag wereldberoemd zou zijn door een spandoek. "Sorry Mr. President... The Netherlands first and second and third", geschreven op een Nederlandse vlag, hielden Nicolas, zijn vriendin en zijn zus tijdens de 3.000 meter vrouwen hoog in de lucht. En dat plaatje ging de wereld over.

"Ere wie ere toekomt, mijn vriendin heeft bedacht om een spandoek te maken", vertelt Nicolas aan NH Nieuws. Zijn vriendin, Anouk, en hij zijn op bezoek bij zijn zus Eva, die in Zuid-Korea woont. Een bezoekje aan de Olympische Winterspelen kon natuurlijk niet uit blijven.

"Na heel lang denken heeft zij deze tekst bedacht", aldus Ruis. "We hebben toen een vlag meegenomen vanuit Haarlem en hier (in Zuid-Korea, red.) met heel veel lol, een glaasje wijn en heel veel voorpret het spandoek gemaakt."

De aandacht die erop volgde noemt Ruis 'vet bizar', vooral omdat dit eigenlijk een geintje was om 'te kijken of we op televisie konden komen'. Dat is gelukt. Een kleine greep uit alle aandacht: De Telegraaf, het AD en de Amerikaanse Washington Post schreven over dit opmerkelijke spandoek en de tekst werd vaak gedeeld op Facebook. "We moeten er vooral heel erg om lachen!"

Nog opmerkelijker is dat de leus 'The Netherlands first and second en third' ook nog eens waarheid werd. De Nederlandse dames zorgden afgelopen zaterdag voor een geheel oranje podium. "Toen we dat wisten zijn Anouk en Eva zo dicht mogelijk bij de ijsbaan gaan staan. Daar trokken ze alle camera's naar hen toe door het spandoek." Zo geschiedde dat Nicolas en het spandoek voor even wereldnieuws waren.

Nicolas Ruis presenteert iedere zaterdagochtend De Agenda op NH Radio.