Meerdere ongelukken door gladheid in de provincie

NOORD-HOLLAND - Automobilisten hebben vanochtend grote problemen met de gladheid. In de provincie zijn al meerdere auto's van de weg gegleden. Een auto gleed zelfs zeven meter van een helling naar beneden en kwam in het water terecht. Het KNMI heeft code geel afgegeven en waarschuwt alle weggebruikers voor gladde wegen.

Op de A7 raakte een auto in de slip bij Wognum. De bestuurder reed op de oprit naar de A7, toen de bestuurder de grip op de weg verloor. De wagen gleed van de weg af en kwam op z'n zij in de bosjes terecht. Volgens getuigen is de bestuurder onderzocht door het ambulancepersoneel, maar hoefde hij niet mee naar het ziekenhuis. De oprit was even dicht. De auto is inmiddels weggesleept en de weg is weer vrijgegeven.

Vanochtend vroeg ging het in Wervershoof ook al mis. Een bestuurder wilde met zijn busje een bocht nemen, maar zijn auto gleed door de gladheid vooruit en kwam in een sloot terecht. De bestuurder kwam er goed vanaf; hij kon met hulp van een omstander uit zijn auto komen. De wagen kan als total loss worden beschouwd.

Zeven meter naar beneden

In Amsterdam raakte vannacht een auto te water. Hij verloor tussen station Amstel en de A10 de macht over het stuur. De auto gleed van een talud af, zo'n zeven meter naar beneden en kwam in een sloot terecht. Kort voor het ongeluk was het flink gaan hagelen.

Het voertuig is total loss, maar de bestuurder zou het ongeluk wonderwel zonder kleerscheuren hebben doorstaan. Volgens getuigen zou hij zelf het alarmnummer hebben gebeld om de hulpdiensten op te roepen.



In Andijk belandde een auto in de greppel. Volgens een getuige kwam de bestuurder door de crash met haar hoofd tegen het dakraam, waarna dat brak. De vrouw zou mee zijn genomen naar het ziekenhuis.