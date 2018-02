Deel dit artikel:











OM bindt strijd aan met onhandelbare vliegtuigpassagiers Foto: NH Nieuws / Doron Sajet

SCHIPHOL - Dronken en onhandelbare vliegtuigpassagiers veroorzaken zoveel overlast dat de veiligheid in gevaar is. Landelijk luchtvaartofficier Frances Schlingemann slaat alarm, meldt het AD vanochtend. Vorig jaar misdroegen 985 passagiers zich op Schiphol of aan boord van een vliegtuig.

Dit blijkt uit cijfers die het AD bij de inspectie voor Leefomgeving en Transport heeft opgevraagd. Sinds 2010 is het aantal onhandelbare passagiers meer dan verdubbeld. Lees ook: NH Airtime: Agressieve passagiers op 10 kilometer hoogte: "Waar is de fokking purser?!" Luchtvaartofficier Schlingemann heeft de jacht geopend op asociale vliegtuigreizigers. "Ik ben de eerste die een offensief is begonnen tegen passagiers die zich misdragen door ze meteen voor te geleiden", vertelt hij tegen de krant. De verdachte krijgt dan meteen een boete of moeten voor de rechter verschijnen. In 2015 werden er nog geen zeventig zaken bij het Openbaar Ministerie behandeld tegen passagiers die zich misdroegen. In 2017 waren dit er bijna honderd.