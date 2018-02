Code geel door gladheid in de provincie

NOORD-HOLLAND - Het KNMI heeft code geel afgegeven voor gladheid in de provincie Noord-Holland. Alle verkeersdeelnemers zouden hier last van kunnen hebben. Het weeralarm geldt tot 09.00 uur.

Volgens het weerbureau is het plaatselijk glad door hagel- en sneeuwbuien. In de ochtend zou dit ook nog kunnen bevriezen, waardoor het nog gladder wordt.

De VID meldde vanochtend al op Twitter dat er rekening moet worden gehouden met langere files. De meeste drukte is op dit moment op de A7 richting Zaanstad. Verder beperkt de drukte zich volgens de VID 'vooral lokaal'.

Strooien

Vannacht en vanochtend is er veel gestrooid. Op onderstaande kaartje is te zien dat de strooiwagens druk zijn geweest in de provincie.