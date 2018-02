Drie mensen aangehouden voor mogelijke inbraak in woning Purmerend

PURMEREND - De politie heeft vanavond drie mensen aangehouden voor een mogelijke inbraak in een woning in Purmerend.

Of er ook werkelijk is ingebroken of dat de verdachten dat alleen probeerden, is niet duidelijk. De politiehelikopter was op het moment van de inbraakmelding in de buurt en is mee gaan zoeken naar de verdachten.

Na de mogelijke inbraak zouden twee verdachten zijn weggerend. Er zijn nu dus drie mensen aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder.