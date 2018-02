Deel dit artikel:











Maaltijdbezorger bedreigd met vuurwapen tijdens overvalpoging Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - (AT5) De politie is op zoek naar een man die vanavond met een vuurwapen een maaltijdbezorger probeerde te beroven. Het gebeurde rond 20.15 uur in de Kinkerstraat in Amsterdam.

De dader heeft niks buit kunnen maken en ging er op de fiets vandoor richting de Kosteverlorenkade. Volgens de politie leek hij erg jong. Hij droeg een legerjas en had een muts en een capuchon op.