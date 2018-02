Velsen-Noorder probeert agent te wurgen bij aanhouding

VELSEN-NOORD - Een 30-jarige man uit Velsen-Noord heeft afgelopen nacht geprobeerd een agent te wurgen, meldt de politie. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De man was onder invloed van alcohol en drugs.

De man was in een uitgaansgebied in Roosendaal. De politie wilde hem aanhouden omdat hij meisjes lastigviel en weigerde zijn identiteitskaart te laten zien.

Er ontstond een vechtpartij waarbij de verdachte zijn arm om de nek van een van de agenten legde. Hij probeerde hem te wurgen. "Omdat de verwurging om zijn nek zo strak wordt aangetrokken, denkt de agent dat zijn laatste uur geslagen heeft", schrijft de politie.

Agenten gebruikten pepperspray, maar ook toen liet de man niet los. Uiteindelijk is het de politie wel gelukt de man aan te houden. De agent hield een spierscheur in zijn kuit en een stijve nek over aan het incident. Een andere agent liep bij de aanhouding een hoofdwond op.