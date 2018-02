Deel dit artikel:











Vermiste 16-jarige meisjes zijn weer gevonden Foto: Shutterstock

HAARLEM - Floor en Kelly, twee meisjes van 16 die vermist waren en mogelijk in Haarlem zouden zitten, zijn gevonden. Volgens een woordvoerder van de politie is Kelly weer thuis en is van Floor bekend waar ze is.

De politie riep vrijdag uit om uit te kijken naar de meisjes. Waar ze gevonden zijn, is niet bekendgemaakt. Lees ook: Twee 16-jarige meisjes vermist in Haarlem