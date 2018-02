Mensen verkleed als olifant en ticketverkooppunt bij carnavalsviering in Zwaag

ZWAAG - Dat je voor carnaval niet meer naar het zuiden van het land hoeft, hebben de inwoners van Zwaag vandaag bewezen. Het hoogtepunt was de carnavalsoptocht.

In de stoet kwam onder meer een levensgrote olifant voorbij. Ook liep er iemand mee die verkleed was als ticketverkooppunt. Het grootste voertuig dat meereed was waarschijnlijk een enorm nagemaakt vliegtuig. Rondom het vliegtuig liepen meerdere stewardessen.

De sfeer zat er vanmiddag goed in, vond ook deze vrouw: "Al die jeugd en mensen die samen iets doen en er maanden mee bezig zijn. Hartstikke leuk."