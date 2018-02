Sportclub met ballen: Geen frituur bij Roda'23

AMSTELVEEN - Geen frituur bij Roda'23. Deze opmerkelijke constatering deed reizende reporter Dennis Nieuwenhuis tijdens zijn bezoek aan de vereniging uit Amstelveen. Het eerste elftal komt uit in de derde klasse C en speelde zondag met 3-3 gelijk tegen Ouderkerk.

Gien Zitvast, al ruim vijftig jaar barvrouw bij Roda'23, legt uit waarom er bij de vereniging voor is gekozen geen frituur in de keuken te zetten. "Het is er nooit van gekomen en vroeger toen we met nog meer vrijwilligers werkten zeiden die altijd dat voor hen die vette hap niet hoefde". Al een halve eeuw tapt Gien dus geregeld de biertjes bij de club uit Amstelveen. "De jubilea zijn altijd heel erg leuk, maar ook de feesten in de grote tent. Dat gaat dit jaar ook weer gebeuren, want dan bestaan we 95 jaar". Ondanks het feit dat er geen frituur aanwezig was, wilde Dennis natuurlijk wel even een broodje bal testen. Na een kritische keuring kreeg de bal een 9,2.

Bouw nieuwe kleedkamers

Zitvast is niet de enige die al ruim een halve eeuw rondloopt bij Roda'23. Jaap Kok is er ook zo één. Hij houdt zich bezig met de facilitaire zaken en alles wat daar bij komt kijken. Dus ook de bouw van de nieuwe kleedkamers. "Roda'23 gaat weer uitbreiden. We zijn onlangs begonnen met de bouw van een stuk of zes nieuwe kleedklamers, een grote winkel voor de kledingverkoop en een aparte wasinstallatie", vertelt een trotse Kok. Op de vraag of de club uit haar voegen barst antwoordt hij bevestigend. "Jazeker, we kunnen alleen hier niet meer uitbreiden. We zitten ingebouwd, dat is het enige nadeel van dit mooie complex".

Vrouwenvoetbal in de lift bij Roda'23

De Amstelveense vereniging heeft niet alleen mannenvoetbal te bieden. Er is ook een heuse vrouwen/meisjesafdeling. Door het succes van de oranje leeuwinnen is ook het aantal leden bij Roda'23 stijgende. "We zien dat het aantal teams stijgt", vertelt coördinator van het vrouwenvoetbal Petra Klas. "We krijgen er een meisjesteam van onder 9 bij. Daaruit kun je wel opmaken dat er groei inzit. Het succes van oranje doet de populariteit van het vrouwenvoetbal wel stijgen".

Wil je dat Dennis Nieuwenhuis ook eens bij jullie club op bezoek gaat? Geef je dan op via sport@nhsport.nl en Dennis komt binnenkort een keertje langs. Sportclub met ballen wordt dit seizoen iedere zondagmiddag tussen 14.00 uur en 18.00 uur uitgezonden op NH Radio. Zondag is Dennis te gast bij SDO uit Bussum.