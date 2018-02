Alle UMC's steunen aangifte tegen tabaksindustrie

NOORD-HOLLAND - Ook de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), dat de acht samenwerkende umc's in Nederland vertegenwoordigt, steunt de aangifte van advocaat Bénédicte Ficq tegen de tabaksindustrie. De NFU wil zich bij de aangifte aansluiten en onderzoekt nog hoe dit juridisch mogelijk is, zegt een woordvoerder

"Wij zien dagelijks de verwoestende effecten van roken bij onze patiënten. Hoewel de gang naar de strafrechter een zeer ongebruikelijke is, beschouwen wij de producenten van tabak als mede-veroorzakers van dit grote maatschappelijke probleem. Vandaar onze ondersteuning", zegt de voorzitter van NFU.

Strafrechtadvocate Ficq deed in 2016 namens een aantal maatschappelijke organisaties en patiënten aangifte tegen de tabaksindustrie. Vorige week besloot ook de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) zich aan te sluiten bij de aangifte.



De ziekenhuizen Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam en het Universitair Medisch Centrum Groningen lieten eerder al weten ook aangifte te doen tegen de tabaksindustrie. Met de aangifte hopen de partijen justitie zover te krijgen een strafzaak te beginnen tegen de vier grote tabaksproducenten die in Nederland actief zijn. Het Openbaar Ministerie (OM) zei vorige week dat de aangifte wordt bestudeerd.

In Amsterdam zitten twee universitaire medische centra: Het AMC en het VUmc.