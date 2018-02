Brons voor judoka De Wit in Parijs

HEEMSKERK - PARIJS Frank de Wit heeft bij het Grand Slam van Parijs brons gewonnen in de categorie tot 81 kilogram. In de strijd om het brons versloeg hij de Tsjech Jormir Musil. Karen Stevenson greep net naast het brons. Zij verloor haar laatste wedstrijd van de Française Madeleine Malonga.

De Wit had in de eerste ronde een bye. Zijn eerste partij won de Heemskerker op ippon van Cedric Kalonga uit de Democratische republiek Congo. Ook de Roemeen Vlad Visan werd met ippon naar huis gestuurd.

In de kwartfinale stond hij tegenover de Canadees Antoine Valois-Fortier. Die partij werd minutenlang onderbroken vanwege een hoofdwond van de Canadees. Daarna draaide de partij uit op een verlenging. De Wit moest in die Golden Score een nederlaag incasseren en kon alleen nog via de herkansingen voor brons in aanmerking komen.

In de herkansing rekende hij eerst af met de Braziliaan Victor Panalber. En het gevecht om de bronzen medaille sloot hij af met ippon tegen Tsjech Jaromir Musil.

Karen Stevenson

Ook Karen Stevenson uit Heiloo presteerde goed in Parijs. Na een bye in de eerste ronde van de klasse tot 78 kilo, won ze in de tweede ronde van de Portugese Yahima Ramirez. De Française Audrey Tcheumeo was in de kwartfinale met ippon te sterk, waardoor Stevenson hooguit een bronzen medaille kon halen.

Daarvoor moest ze eerst in de herkansingen de Britse Nathalie Powell verslaan en dat lukte haar op ippon. Voor de bronzen medaille moest ze het in haar laatste gevecht van de dag opnemen tegen de Française Madeleine Malonga. De Franse judoka bleek te sterk en Stevenson verloor op ippon door een verwurging.