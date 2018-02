Deel dit artikel:











Michel Butter Nederlands kampioen tien kilometer Foto: Le Champion

CASTRICUM - SCHOORL Michel Butter is Nederlands kampioen op de tien kilometer geworden. Die strijd was zondag een onderdeel van de Groet uit Schoorl Run. Butter werd tweede in 29 minuten en 14 seconden. De Brit Callum Hawkins werd eerste in 29.03, maar hij deed uiteraard niet mee voor de nationale titel.

Het is voor Butter de tweede keer dat hij de nationale titel op de 10 kilometer verovert. In 2016 won hij ook al eens. Bij de Groet uit Schoorl Run worden meerdere afstanden gelopen. De tien kilometer vormt de laatste jaren het toneel voor de nationale titelstrijd. De tweede plaats in het Nederlands kampioenschap werd opgeëist door Edwin de Vries uit Overveen en Mahadi Abdi Ali uit Castricum werd derde. Vrouwen

Jip Vastenburg uit Loosdrecht werd bij de vrouwen tweede in 33.10. Het goud was voor Maureen Koster, die voor het eerst in haar carrière de titel bij de vrouwen won. Ze pakte de gouden medaille in een tijd van 32.36. Jill Holterman greep het brons met een tijd van 33.35.