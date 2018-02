AMSTERDAM - Joël Veltman was kritisch op het optreden van zijn elftal en op zichzelf tegen FC Twente (2-1).

"Weliswaar hebben we drie punten, maar bij ons willen we het spel ook goed hebben. Het begin was goed, maar daarna zeker niet meer."

Bij de 1-1 speelde Veltman een negatieve hoofdrol. "Dat was een slimmigheid van Boere en een dommigheid van mij. Je kunt er lang of kort over praten, maar ik moet het duel gewoon niet met hem aangaan."