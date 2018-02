Ten Hag looft karakter Ajax

AMSTERDAM - De goede start en de mentaliteit van het team brachten Ajax de 2-1 overwinning op FC Twente. Dat concludeerde coach Erik ten Hag na afloop van het duel in de ArenA.

"De eerste twintig minuten waren uitstekend. Dan moet het minimaal 3-0 zijn. Nu laat je de tegenstander in leven. Het tweede deel van eerste helft werd het al stroperiger, onnauwkeuriger en was het baltempo te laag. Dat ging in de tweede helft zo verder."

Via Tighoudouini kwam Twente langszij. Amper vijf minuten later kwam het elftal van Ten Hag opnieuw op voorsprong door een benutte penalty van Lasse Schöne. "De kracht van het team is dat ze onverstoorbaar verder gingen. Ze hebben karakter en wisten het om te buigen. Het begin van deze wedstrijd was goed, maar we zullen het continu moeten brengen. Dat is voor sommigen een fysieke factor. Voor anderen een mentale."