Deel dit artikel:











Voetballer gewond afgevoerd na botsing met teamgenoot in Heemstede Foto: Laurens Bosch Foto: Laurens Bosch Foto: Laurens Bosch

HEEMSTEDE - Bij een ongelukkige botsing tussen twee spelers van een voetbalclub in Heemstede is iemand gewond geraakt. Er werd een traumahelikoper opgeroepen. De man is uiteindelijk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

John Hegman, voorzitter van voetbalclub RCH in Heemstede, vertelt dat de spelers van hetzelfde team "heel ongelukkig" tegen elkaar aanliepen. Een van de twee kreeg een knie in zijn ribben. In eerste instantie leek de speler een gebroken rib te hebben. De club heeft direct 112 gebeld en de man meegenomen naar de kleedkamer. "Vervolgens leek er mogelijk ook wat met zijn longen te zijn", vertelt de voorzitter aan NH Nieuws. Toen kwam er ook een traumahelikopter naar de club. De helikopter landde op het veld. Hoe het nu met de speler gaat is niet bekend. De voorzitter kon niet zeggen hoe oud de man is. Het gaat om een speler uit het eerste team. De wedstrijd tegen DIO uit Haarlem is inmiddels hervat.