Olympische Noord-Hollanders: Akwasi Frimpong

AMSTERDAM - PYEONGCHANG Morgen om 02.00 uur gaat de grootste wens van Akwasi Frimpong in vervulling. Dan staat voor de in de Amsterdamse Bijlmermeer opgegroeide atleet zijn eerste officiële afdaling bij het skeleton op het programma. Hij doet bij de Olympische Spelen mee namens zijn geboorteland Ghana.

Met een dansje en een brede lach op het gezicht kwam Frimpong het stadion binnen bij de openingsceremonie, zwaaiend met de Ghanese vlag.

Deelnemen aan de Olympische Spelen, daar droomt Frimpong al vijftien jaar van. Hij probeerde het als atleet bij de zomerspelen van 2012, maar toen gooide een blessure roet in het eten. Gedesillusioneerd ging hij daarna door het leven tot de bobsleebond bij hem aanklopte. Hij had talent maar viel op het laatste moment toch weer af voor de Olympische Spelen in Sotsji in 2014.

Plank op wieltjes

Daarna vatte hij het plan op om de eerste Afrikaanse skeletonner te worden. Hij fabriceerde een plank op wieltje waarmee hij in de Bijlmer oefende. AT5 maakte een documentaire over zijn leven en zijn Olympische droom als skeletonner.

Samen met zijn Amerikaanse vrouw verhuisde hij naar Amerika. Hij ging studeren aan de Utah Valley Universty en verdiende de kost met de verkoop van stofzuigers. Ondertussen werkte hij aan zijn droom. Daarvoor moest hij wel eerst zelf een skeletonbond oprichten in Ghana. De kwalificatie-eisen voor de Olympische Spelen in Pyeongchang waren niet al te streng en het lukte hem in januari om daaraan te voldoen, met dank aan de Amerikaanse skeletonbond die hem onder hun hoede nam en waar hij mee mocht trainen.

Iedereen wil zijn verhaal

Vanaf dat moment stond zijn telefoon niet meer stil. Kranten en televisiestations van over de hele wereld wilden zijn verhaal vastleggen en ook in het olympische dorp heeft hij niet te klagen over aandacht, ook al brengt hij ook nog wel wat tijd door in zijn kamer, waar hij foto's van zijn familie en de Ghanese vlag aan de muur heeft gehangen.

Maar ook andere sporters willen met de goedlachse Frimpong op de foto en met IOC-voorzitter Bach heeft hij ook al geluncht. Koning Willem Alexander ging zelfs vlak voor hij terugvloog naar Nederland nog langs bij Frimpong in het Olympische dorp.

https://twitter.com/FrimpongAkwasi/status/963601891962732544

Doorzettingsvermogen

Zijn verhaal, dat zoveel mensen ontroerd, gaat over dromen najagen en een enorm doorzettingsvermogen. Het begon toen hij in 1995 als zevenjarig jongetje met zijn moeder in de Bijlmermeer terecht kwam. Hij bleef dertien jaar lang een illegale vreemdeling, voordat hij in 2008 eindelijk een Nederlands paspoort kreeg. Dat was toen Rita Verdonk minister af was. Daarvoor werd zijn aanvraag steeds afgewezen ondanks de brieven van burgemeester Job Cohen, Erica Terpstra, zijn trainer Sammy Monsels en Johan Cruijff.

International Johan Cruyff Award

"Ik voel me heel Amsterdams. Ik praat ook Amsterdams", zei Frimpong. Ondanks zijn illegale status kreeg hij de kans om aan het Johan Cruyff College een opleiding te volgen en atletiek te beoefenen. Hij studeerde net zo fanatiek als hij traint en haalde zijn diploma, communicatie en marketing. Hij won zelfs de International Johan Cruyff Award, als beste student.

Toen hij geblesseerd raakte was hij als illegaal niet verzekerd, had hij geen geld voor behandelingen en kon hij nergens terecht. De Amsterdamse fysiotherapeut Michael Davidson had met hem te doen en wilde hem behandelen voor één euro per keer. Frimpong was daar dolblij mee en beloonde de fysiotherapeut met een uitnodiging om als zijn verzorger mee te gaan naar de Olympische Spelen.

Lees ook: Amsterdamse fysiotherapeut (62) mag naar Olympische Winterspelen: "Een enorm avontuur"

En daar zit hij dan met Team Ghana skeleton bij de persconferentie in PyeongChang. Ook zijn Amerikaanse coach Lauri Bausch is met haar ervaring belangrijk voor Frimpong.

De olympische baan

Inmiddels heeft hij zijn eerste oefenruns op de olympische baan achter de rug. Na elke run schrijft hij op wat er verkeerd ging. Dagelijks brengt hij veel tijd door met het visualiseren van zijn runs op de olympische baan. Dat doet hij liggend op zijn slee in zijn appartement met zijn ogen dicht. Vooral de overgang van de tweede naar de derde bocht is lastig. Frimpong moet het vooral van zijn start hebben. Daar kan hij zijn enorme explosiviteit in kwijt.

Peking 2022

Deze Olympische Spelen zijn voor Frimpong niet het hoofddoel. Bij de Olympische Spelen van Peking in 2022 wil hij een medaille halen. Hij is dan 35 jaar, maar hij hoopt dan in ieder gevaal veel meer ervaring te hebben. Om kans te maken in Peking zou hij volgens zijn eigen berekeningen 10.000 runs moeten maken, terwijl hij er nu nog geen 250 heeft gemaakt.

Morgen mag hij zijn eerste officiële runs maken. Vrijdag volgen nog run drie en vier. De Spelen kunnen nu al niet meer kapot voor de Amsterdamse Ghanees. Hij is trots dat hij er is. "Ik vertegenwoordig bij de Olympische Spelen Ghana, Nederland en de Bijlmer"

Lees over de andere Noord-Hollanders

Olympische Noord-Hollanders: Carlijn Schoutens schaatst voor de USA

Olympische Noord-Hollanders: Jan Blokhuijsen

Olympische Noord-Hollanders: Koen Verweij