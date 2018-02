Pas op: vanavond en morgen code geel vanwege sneeuw en gladheid

NOORD-HOLLAND - Het KNMI waarschuwt voor gladde wegen en sneeuw. Het weerinstituut heeft daarom code geel afgegeven. Rijkswaterstaat verwacht dat automobilisten door het weer morgenochtend langer onderweg zijn dan normaal.

De waarschuwing van het KNMI geldt tot 11.00 uur. Volgens het weerinstituut kan het in de nacht en ochtend plaatselijk glad worden door bevriezing van natte weggedeelten. In de loop van de ochtend verdwijnt de gladheid.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de rijstijl aan te passen. "Houd afstand en matig uw snelheid."

De VerkeersInformatieDienst twitterde rond 18.45 uur dat de A9 bij Amstelveen is veranderd in een witte ijsbaan. "Is echt oppassen hoor."