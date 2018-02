Ajax verzuimt FC Twente echt pijn te doen, maar wint wel

AMSTERDAM - Ajax ging als een wervelwind van start in de thuiswedstrijd tegen FC Twente, maar ondanks vele kansen was het bij de rust slechts 1-0. In de tweede helft kwam Twente op gelijke hoogte en pas daarna werd Ajax weer wakker. Een door Lasse Schöne benutte strafschop bezorgde de Amsterdammers alsnog de zege: 2-1.

Vanaf de eerste minuut was de schiettent in de ArenA geopend door Ajax. Binnen tien minuten had het al 3-0 kunnen staan, maar het scorebord liet 'slechts' 1-0 zien. Kluivert zette in de derde minuut een aanval op met een dieptepass op Neres die de bal panklaar op Donny van de Beek gaf. Die was niet zelfzuchtig en legde de bal breed op Kluivert, waarna het slechts een kwestie van de bal binnenlopen was.

Donny van de Beek miste twee grote kansen en na twintig minuten schakelde Ajax over naar een iets langzamer tempo, waarna nog wel wat kleine kansen ontstonden, maar doelpunten leverde het niet op. FC Twente, dat aanvallend minder was door het ontbreken van Oussama Assaidi, kreeg maar twee kansjes voor de rust.

Tweede helft

Ajax kwam niet scherp uit de kleedkamer, waardoor André Onana een paar keer in actie moest komen. Nog voor er een uur was gespeeld kreed David Neres een levensgrote kans op de 2-0. Verdediger Thomas Lam van Twente speelde de bal zo in de voeten van de Braziliaan, die verzuimde het buitenkansje te verzilveren.

Twente op gelijke hoogte

Na een uur spelen bracht Erik ten Hag Rasmus Kristensen in de ploeg voor David Neres, waardoor Frenkie de Jong een linie naar voren schoof. Ajax leek even in de war door die omzetting, want kort daarna verloor Veltman een duel van Thigadouini, die de gelijkmaker achter Onana kon deponeren.

Penalty Schöne

Met nog twintig minuten te spelen werd Hakim Ziyech neergelegd op de rand van het zestienmetergebied. Lasse Schöne verzilverde de gegeven penalty: 2:1.

Daarna hervond Ajax zichzelf en drong de ploeg aan om de wedstrijd definitief te beslissen. Dat lukte niet, zodat het bij de krappe 2-1 overwinning bleef. Door de winst blijft Ajax op zeven punten achterstand van koploper PSV.

Opstelling Ajax: Onana; Veltkamp, de Ligt, F.de Jong, Tagliafico; v.d.Beek (Wöber/90+2), Schöne, Ziyech; Neres (Kristensen/62), Huntelaar, Kluivert (Younes/82)

Opstelling FC Twente: Drommel; Ter Avest (v.d.Lely/79), Bijen, Lam, R. Jensen, Maria; Maher, Holla (Slagveer/87), Vuckic; Boere, Tighadouini (Hooiveld/90)