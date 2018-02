Fikse westenwind zorgt voor vertragingen op Schiphol

SCHIPHOL - De harde westenwind van vandaag zorgt voor veel vertragingen op Schiphol. Zowel vertrekkende vluchten als aankomende vluchten hebben te maken oponthoud door een beperkte capaciteit aan start- en landingsbanen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Tot 12.30 uur stond er een stevige westenwind boven Schiphol van zo'n 40 kilometer per uur, met soms windstoten van tegen de 60 kilometer per uur. Lang niet zo fors als de storm van 18 januari, die toen voor buitengewoon veel vertragingen, annuleringen en uitwijkende vliegtuigen zorgde. Toch zijn er nu veel vluchten vertraagd omdat er maar een startbaan en een landingsbaan beschikbaar is.

Vliegtuigen die Schiphol naderen moesten soms eerst rondjes vliegen boven Flevoland of Zeeland voordat ze op Schiphol mochten landen. Een woordvoerder van de luchthaven laat NH Nieuws weten dat er in de vertrek- en aankomsthallen geen extreem lange wachtrijen zijn, maar dat passagiers de komende uren nog rekening moeten houden met vertragingen.

Uit het vluchtschema van Schiphol valt op te maken dat veel vluchten een half uur tot een uur zijn vertraagd.