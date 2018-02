Deel dit artikel:











Inbraak bij tandartspraktijk in Alkmaar: politie zoekt getuigen Foto: Politie Foto: Wijkagent Bas Wijnen

ALKMAAR - Bij een tandartspraktijk aan de Heilooërdijk in Alkmaar is vanochtend ingebroken. Wat de inbrekers buit hebben gemaakt, is niet duidelijk.

Tussen 08.00 uur en 08.35 uur hebben de inbrekers toegeslagen. Door de achterdeur te forceren wisten zij binnen te komen. De dader of daders zijn nog op de vlucht. De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844.