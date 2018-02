LIVE NH Sport met Ajax - FC Twente en veel meer

AMSTERDAM - Ajax ontvangt FC Twente in de Amsterdam ArenA. De aftrap is om 12.30 uur en je hoort het verslag op NH Radio.

Ajax moet thuis winnen van de ploeg uit Enschedé om het verschil met koploper PSV niet nog verder op te laten lopen. Verslaggever Sjors Blaauw houdt je op de hoogte met korte flitsen in Ricky op Zondag en vanaf 14.00 uur in NH Sport.

NH Sport blikt natuurlijk ook terug op het doelpuntloos gelijkspel van AZ gisteravond tegen VVV Venlo.

Sportclub met Ballen

Verslaggever Dennis Nieuwenhuis meldt zich in Amstelveen bij Roda'23 dat het vanmiddag opneemt tegen Ouderkerk. Dennis zoekt de drijvende krachten achter de vereniging op en proeft uiteraard weer de populairste snack in de kantine.

Unieke Winterspelen

Verslaggever Stephan Roest is vanmiddag op ijsbaan De Meent in Alkmaar, waar de Unieke Winterspelen worden georganiseerd. Een bijzonder en winters feest voor mensen met een beperking.

Verder bellen we in de rubriek 'Hoe is het met' weer een voormalig topsporter uit de provincie. Vanmiddag hoor je hoe het gaat met oud-beachvolleybalster Merel Mooren. Uiteraard komt het laatste nieuws uit de regio aan bod en heeft Jan Visser het weerbericht. Scheidsrechter Ruud Bossen sluit de uitzending af. Presentator Rob Wtenweerde heeft fijne muziek bij zich. NH Sport is er vanmiddag van 14.00 tot 18.00 uur op NH Radio.