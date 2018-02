Deel dit artikel:











NH Events: Live bij Drieban Flora, de carnavalsoptocht in Zwaag en de Unieke Winterspelen Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - NH Events is vandaag weer bij drie mooie evenementen in onze provincie. Op locatie doen we eerst live verslag van de Drieban Flora in Venhuizen. Daarna staat in Zwaag de grootste carnavalsoptocht van Noord-Holland gepland. En op de dag dat Sven Kramer het tweede goud voor Nederland veroverde in Zuid-Korea, zijn we vandaag ook bij de Unieke Winterspelen in Alkmaar.

Om 11.15 uur trappen we de dag af in Venhuizen. Daar vindt de beursdag plaats voor de jaarlijkse Drieban Flora, waarbij het natuurlijk allemaal draait om de mooiste bloembollen. Het zal in Venhuizen ongetwijfeld gezellig worden, maar zo leuk als in Zwaag zal het vermoedelijk nergens in de provincie worden. Als je tenminste van carnaval houdt. Vanaf 13.00 uur doen we verslag van de grootste carnavalsoptocht van Noord-Holland. Rond de 40.000 mensen komen kijken naar de in totaal 50 deelnemende groepen. Als we bijgekomen zijn van al dat feestgedruis starten we om 15.00 uur bij de Unieke Winterspelen in Alkmaar. Daar worden allerlei sportclinics gegeven voor mensen met een beperking. De uitzendingen van NH Events zijn live te volgen via deze Facebookpagina.