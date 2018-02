Deel dit artikel:











Geen medaille voor Blokhuijsen op 5000 meter, goud voor Kramer Foto: ANP/Jerry Lampen

ZUID-SCHARWOUDE - GANGNEUNG Jan Blokhuijsen is er niet in geslaagd om opnieuw een medaille te winnen op de 5000 meter bij de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Hij kwam niet verder dan de zevende plek in 6.14,75. Het goud ging voor de derde keer op rij naar de ongenaakbare Sven Kramer in 6.09,76. De Canadees Ted-Jan Bloemen pakte het zilver in 6.11,616. Het brons gaat naar de Noor Sverre Lunde Petersen in 6.11,618.

Blokhuijsen ging snel van start en moest dat later in de race bekopen. In de laatste ronde werd de schaatser uit Zuid-Scharwoude nog voorbij gereden door zijn tegenstander de Nieuw-Zeelander Peter Michael. "Hij gooide een medaille weg met die snelle start", zei Erben Wennemars bij de NOS. "Ik heb gereden voor wat ik waard was", zei Blokhuijsen bij de NOS. "Ik moest een tijd zetten en ik heb alles eruit gehaald wat erin zat. Ik starte met goud in mijn hoofd, maar ik kon geen rondjes 29,5 vasthouden. Maar ik word liever zo zevende, dan dat ik voorzichtig begin en een net-nietrace heb", zei de teleurgestelde Blokhuijsen. Kort voor de Olympische Spelen van start gingen twijfelde Blokhuijsen nog of hij wel zou deelnemen omdat hij steeds ziek was, maar de rust in het olympische dorp deed hem goed en hij had weer goede hoop op een top-resultaat. Verder dan de zevende tijd kon hij niet komen. Vier jaar geleden in Sotsji eindigde Blokhuijsen nog als tweede, achter Sven Kramer. Toen was 6.15,71 genoeg voor het zilver. Lees ook: Olympische Noord-Hollanders: Jan Blokhuijsen