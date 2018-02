Deel dit artikel:











Jan Blokhuijsen stelt teleur: Sven Kramer pakt goud op 5.000 meter Foto: ANP

NOORD-HOLLAND - Jan Blokhuijsen is er niet in geslaagd een medaille te veroveren op de 5.000 meter op de Olympische Winterspelen, in de schaatshal van Gangneung in Zuid-Korea. De schaatser uit Zuid-Scharwoude kwam niet verder dan een zevende plek. Landgenoot Sven Kramer maakte zijn favorietenrol waar en pakte zijn derde gouden medaille op rij, op deze afstand.

Blokhuijsen had het moeilijk en reed een tijd van 6.14.75. Sven Kramer was bijna vijf seconden sneller. Vier jaar geleden behaalde de Noord-Hollander nog de zilveren medaille op deze afstand. Het zilver was vandaag voor een andere Nederlander, die tegenwoordig uitkomt voor Canada: Ted-Jan Bloemen.