Automobilist belandt met auto in sloot en vlucht

AMSTERDAM - Een bestuurder is vanochtend op de Noordkaperweg in Amsterdam het water ingereden. De bestuurder is zelf uit de auto geklommen en vervolgens om onbekende reden op te vlucht geslagen. Er zaten geen andere personen in het voertuig.

Rond 08.00 uur reed de auto het water in. Voordat de bestuurder in het slootje terecht kwam, heeft hij eerst nog een paar geparkeerde auto's geramd. De politie doet onderzoek naar het ongeval en zoekt nog steeds naar de automobilist.