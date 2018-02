Van den Brom beleeft frustrerende avond

ALKMAAR - Een frustrerende avond was het zaterdag voor AZ-coach John van den Brom. Zijn ploeg kon niet door de defensie van VVV breken en speelde 0-0 gelijk.

"De echte scherpte missen we vandaag", aldus Van den Brom die zijn ploeg zag stuklopen op een zeer verdedigend ingesteld VVV. "Tuurlijk zijn dit wedstrijden die we vaker gaan spelen. Maar we moeten meer in staat zijn daar tussendoor te voetballen."

Diepgang

AZ speelde slordig. Het geroemde combinatiespel kwam zaterdag in het eigen AFAS-Stadion niet uit de verf. Van den Brom: "Diepgang is vaak onze grootste kwaliteit, maar we maakten het onszelf moeilijk. Het is een harde les."

Vervelend

AZ speelde de laatste twee thuiswedstrijden twee keer gelijk, tegen Roda JC en VVV. Dat moeten normaal gesproken zes punten zijn. "Klopt, al kan ik meer leven met de wedstrijd van vorige week. Nu heb ik naar een vervelende wedstrijd gekeken en speelden we onder de maat."