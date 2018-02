Wuytens: "Het is minder mooi om naar te kijken"

ALKMAAR - "Deze wedstrijd moeten we zeker winnen." Waren de woorden van Stijn Wuytens na afloop AZ - VVV Venlo (0-0) in de mixed-zone. De teleurgestelde verdediger zag dat zijn ploeg geen openingen kon vinden in de geelzwarte muur.

"We hebben vandaag te weinig gecreëerd, VVV te weinig pijn gedaan. Tot aan hun zestienmeter gebied speelden we aardig voetbal, maar we kwamen niet door die laatste fase heen." Analyseert Wuytens de wedstrijd tegen de Noord-Limburgers. "Ze staan met tien man achter de bal en dan is het moeilijk om door heen te komen. Het was ook te weinig van onze kant."

Vier punten

Het is de tweede keer binnen een week dat AZ dure punten laat liggen. Vorige week zondag eindigde AZ - Roda JC in 2-2 en ook nu dus een gelijkspel tegen een veel lager geklasseerde club. "We moeten van deze ploegen gewoon winnen als we bovenin willen blijven mee draaien. We verliezen gewoon vier punten."

Stugge ploeg

VVV Venlo blijft mede door dit resultaat verbazen. De promovendus versloeg vorig weekend al landskampioen Feyenoord en nu dus AZ. Wuytens staat er niet van te kijken. "Het is gewoon een hele stugge ploeg. Ik denk dat meer teams moeite met hen gaan hebben. Het is gewoon minder mooi om naar te kijken."

Volgend weekend speelt AZ tegen NAC Breda. Dit duel in Brabant begint om 19.45 uur en is live te volgen op NH Sport via de radio.

