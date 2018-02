Deel dit artikel:











AZ kan de muur van VVV-verdedigers niet slechten Foto: Pro Shots/Joep Leenen

ALKMAAR - AZ had tegen VVV moeite met de voor het doel geparkeerde bus van VVV. Daardoor werd het een weinig enerverend duel in Alkmaar, waarin vooral in de eerste helft niet veel kansen konden worden genoteerd. Op basis van de tweede helft had AZ meer verdiend, want VVV kwam nauwelijks meer op de helft van de Alkmaarders.

In de vrij saaie eerste helft hadden beide ploegen een paar kansjes, maar tot doelpunten leidde dat niet. AZ miste Guus Til op het middenveld, die met een liesblessure op de tribune zat. Joris van Overeem verving hem, maar kon niet hetzelfde brengen. Alireza Jahanbakhsh produceerde nog wel een paar voorzetten waar Wout Weghorst net zijn hoofd niet goed tegenaan kon krijgen. Stijn Wuytens had op slag van rust misschien nog wel de beste kans, maar de verdediger kopte net naast, zodat de spelers met een 0-0 stand even de droogte van de kleedkamers op konden zoeken. VVV verdedigt compact

Meteen na de rust zette AZ nog wat meer druk, dat leidde onder meer tot een schot van Mats Seuntjens dat vanwege een vervelende stuit nog wat problemen opleverde voor keeper Unnerstall. Met de komst van Oussama Idrissi zakte Seuntjens naar het middenveld. VVV werd steeds verder teruggedrukt, parkeerde de bus voor het eigen doel en maakte het nog lastiger voor AZ om het bevrijdende doelpunt te maken. [Tweet:] Jahanbakhsh nog tandje erbij

Met nog twintig minuten te gaan had Unnerstall de grootste moeite met een zwabberschot van Mats Seuntjens, maar een doelpunt leverde het niet op. Jahanbakhsh zorgde in de slotfase voor het meeste gevaar met een paar voorzetten. Ook een schot van Jahanbakhsh zelf ging er vijf minuten voor tijd niet in, hoewel Unnerstall er veel moeite mee had. AZ blijft ondanks het gelijkspel derde met 47 punten uit 23 wedstrijden. Opstelling AZ: Bizot; Svensson (v.Rhijn/80), Hatzidiakos, Wuytens, Ouwejan; Midtsjø, v.Overeem (Bel Hassani/76), Koopmeiners (Idrissi/59); Jahanbakhsh, Weghorst, Seuntjens Opstelling VVV-Venlo: Unnerstall; Rutten, Röseler, Van Bruggen (Janse/20), Janssen; Seuntjens, Post, Leemans; Castelen (Opoku/70), Thy, Hunte (v. Crooij/87)