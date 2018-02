Blauw-Wit verliest verrassend van DVO, KZ verliest van TOP

AMSTERDAM - BENNEKOM In de Korfbal League verloor KZ zoals verwacht werd van de nummer twee, TOP. Opmerkelijk was het verlies van nummer drie, Blauw-Wit, bij DVO, dat op de negende plek staat.

DVO – Blauw-Wit

Blauw-Wit had het in Bennekom moeilijk met DVO. De score ging lang gelijk op tot de 14-13 ruststand. Daarna liep DVO uit naar een 20-16 voorsprong. Blauw-Wit kwam met doelpunten van Peter Scheek en Tess ten Pas weer op gelijke hoogte 22-22, maar in de slotminuten ging het opnieuw mis, waardoor de wedstrijd eindigde in verlies met 25-23. Blauw-Wit kon als enige excuus inbrengen dat Momo Stavenuiter niet mee kon spelen en dat scheelt natuurlijk een hoop. Peter Scheek was met acht doelpunten het trefzekerst.

Blauw-Wit blijft ondanks het verlies derde met 18 punten uit 13 wedstrijden. Ook voor DVO veranderde er niets. De ploeg blijft negende met zes punten.

TOP – KZ

Tot 5-5 ging de strijd tussen TOP en KZ nog gelijk op, maar daarna nam de ploeg uit Sassenheim langzaam de leiding. Bij de rust was de score opgelopen tot 15-10. In de tweede helft kon KZ weinig meer terugdoen, waardoor de stand bij het verstrijken van de speeltijd op 31-19 stond.

Voor de stand maakte het allemaal niets uit. Top blijft tweede met 22 punten uit 13 duels, KZ blijft op zevende plek staan met 10 punten.