Grote brand in woning in De Pijp in Amsterdam Foto: Inter Visual Studio

AMSTERDAM - (AT5) In een woning aan de Rustenburgerstraat in Amsterdam is brand uitgebroken. Volgens de brandweer gaat het om een grote brand. Er zijn meerdere brandweerwagens opgeroepen.

De brand brak rond 19.45 uur uit. Er is veel rook te zien in de omgeving. Een buurtbewoner spreekt van een 'heftige fik'. "Het leek wel een kerstbomenverbranding op een dakterras. Wij zijn nu geëvacueerd en mogen ons huis niet in. We moeten opwarmen in kroeg op de hoek." Het is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Er is wel een ambulance opgeroepen.