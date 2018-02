Ondernemers Loosdrecht kwaad over onduidelijke verkeerssituatie

LOOSDRECHT - Verschillende ondernemers in Loosdrecht zijn woedend op de gemeente Wijdemeren. Door een onduidelijke verkeerssituatie was drie weken lang onduidelijk dat winkels aan de Oud-Loosdrechtsedijk wel gewoon met de auto bereikt konden worden. Ondernemers zijn veel klanten misgelopen.

Anneke van Henten van Andy's dierenshop is een van de getroffen ondernemers. "Drie weken hebben we bijna niets te doen gehad." Hekken, verkeersborden en verkeersregelaars zorgden voor de onduidelijke verkeerssituatie. "We hebben zeker 600 klanten misgelopen en hebben tienduizenden euro's aan omzet gemist", aldus Van Henten.



De gemeente had eerder de bedrijven beloofd dat de winkels goed bereikbaar zouden blijven. Wethouder Theo Reijn zegt in een schriftelijke reactie namens de gemeente Wijdemeren: "Ik vind het natuurlijk erg vervelend om te horen dat onze ondernemers aan de Oud-Loosdrechtsedijk het zwaar hebben door de afsluiting van de dijk in de afgelopen weken. We gaan samen met hen kijken hoe we dit kunnen verbeteren als de dijk straks opnieuw moet worden afgesloten."



Opnieuw werkzaamheden

In september wordt de dijk opnieuw onder handen genomen en dan gaan de werkzaamheden tien weken duren. De ondernemers zien de bui al hangen en hopen dat er dan wel goed gecommuniceerd wordt. Wethouder Reijn is zich bewust van de situatie: "Andy’s Dierensuper had een aantal kritische opmerkingen waar we in het vervolgtraject rekening mee zullen houden. Tot het najaar is de weg in beide richtingen geopend. Er zal wel enige verkeershinder zijn door het vervangen en verplaatsen van de waterleiding. Dit vangen we op door verkeersregelaars in te zetten of stoplichten te plaatsen.”



De ondernemers zijn nu vooral blij "dat de klanten het erf weer frank en vrij kunnen oprijden."