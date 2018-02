Van Overeem en Seuntjens in basis bij AZ tegen VVV

Foto: Pro Shots/Kay in 't Veen

ALKMAAR - Joris van Overeem en Mats Seuntjens starten vanavond in de basis bij AZ in de thuiswedstrijd tegen VVV.

Van Overeem vervangt Guus Til, die kampt met een liesblessure. Mats Seuntjens krijgt de voorkeur boven Oussama Idrissi. Verder staan de bekende spelers op het veld.

De wedstrijd in het AFAS stadion begint om 20.45 uur. Het duel is live te volgen op de radio in NH Sport.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Wuytens, Ouwejan; Midtsjø, v.Overeem, Koopmeiners; Jahanbakhsh, Weghorst, Seuntjens

Opstelling VVV-Venlo: Unnerstall; Rutten, Röseler, Van Bruggen, Janssen; Seuntjens, Post, Leemans; Castelen, Thy, Hunte