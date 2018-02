Deel dit artikel:











Meeste huishoudens gemeente Alkmaar hebben weer stroom na grote storing Foto: Shutterstock

ALKMAAR - 1137 huishoudens in de gemeente Alkmaar zaten vandaag een paar uur zonder stroom. Het ging volgens Liander om woningen in Stompetoren, Graft, Noordeinde en Grootschermer. Inmiddels doet de elektriciteit het in de meeste huizen weer.

De storing begon rond 17.00 uur. Om 18.45 uur waren de meeste problemen verholpen. Volgens een woordvoerder van Liander heeft een aantal huishoudens tot ongeveer 21.00 uur vanavond vermoedelijk geen stroom. Volgens de woordvoerder ging het om een spontane storing. Wat er precies misging, is niet duidelijk.