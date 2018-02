Twee jongens aangehouden voor inbraak in woning Hoofddorp

HOOFDDORP - De politie heeft twee Hoofddorpers van 17 en 18 jaar aangehouden die spullen uit een woning aan het stelen waren.

De politie zag de jongens lopen over de Van den Berghlaan in Hoofddorp en omdat ze zich verdacht gedroegen zijn agenten achter de twee aan gegaan.

Via een achtertuin liepen ze naar een huis toe. De politie zag dat er in de woning met zaklantaarns werd geschenen. Toen twee agenten de woning binnen gingen, zagen ze de jongens bij een dressoir in het huis staan. Ze waren op zoek naar spullen.

Onderzoek

De verdachten probeerden nog te vluchten, maar ze kwamen niet verder dan de voordeur. Bij onderzoek bleek dat de inbrekers het slot van de achterdeur kapot hadden gemaakt.

De recherche onderzoekt of de jongens mogelijk ook betrokken zijn geweest bij andere woninginbraken.