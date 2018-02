Meet up NH Kiest: Texelse bewoners willen af van de vele toeristenauto's

TEXEL - Er moet wat gedaan worden aan de overlast van de vele auto's die toeristen meenemen naar Texel. Tijdens een meet-up van NH Kiest over toerisme bleek dat het grootste knelpunt.

Toerisme is essentieel voor Texel. Jaarlijks komen er zo'n 900.000 toeristen naar het eiland toe, die gezamenlijk zo'n 275 miljoen euro uitgeven. Goed voor de economie, maar veel eilandbewoners vinden het ondertussen te druk worden. Het seizoen duurt steeds langer en toeristen komen vaker met de auto. Daardoor ontstaan er parkeerproblemen.



Wat moet er gebeuren?

De één pleit voor gratis openbaar vervoer, de ander voor betere fietspaden en sommigen vinden dat er meer parkeerplekken moeten komen. Alle plannen kosten veel geld. Volgens politici kan er geld worden vrijgemaakt door meer toeristenbelasting te heffen of de lokale belastingen te verhogen. Ondernemers benadrukken dat het in ieder geval van groot belang is dat Texel gastvrij blijft voor toeristen, de levensader van het eiland.

Bekijk hier het gehele debat terug: