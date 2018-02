LIVE NH Sport met AZ - VVV Venlo

ALKMAAR - AZ neemt het vanavond in eigen huis op tegen VVV Venlo. NH Sport is er natuurlijk live bij!

Het zijn drukke weken voor AZ met een bekerwedstrijd, een midweekse speelronde en vanavond alweer de thuiswedstrijd tegen VVV. De Alkmaarders staan op een verdienstelijke derde plek en ook VVV is goed bezig met een tiende positie in de eredivisie.

Eerder dit seizoen in Noord-Limburg won AZ pas in de slotfase van VVV, 0-2. De promovendus doet het ondanks die nederlaag opvallend goed in de Eredivisie met een prima plek in de middenmoot. AZ-coach John van den Brom: "Stugge ploeg, veel lengte en fysiek. Ze spelen opportunistisch. Zo spelen ze tegen Feyenoord (1-0 winst) een fantastische wedstrijd, alleen kunnen ze daar geen vervolg aan geven tegen Willem II (3-0 verlies) woensdagavond. Ik denk dat coach Maurice Steyn gek daarvan wordt."

Grote vraag is vooralsnog wie als linksbuiten wordt opgesteld. Eerder deze week was dat verrassend Joris van Overeem.

Lees ook: Van den Brom: "De nood was best hoog"

Om 20.45 uur gaat de bal rollen in Alkmaar. Verslaggevers Klaas Jan Bos en Erik-Jan Brinkman tekenen voor het wedstrijdcommentaar en sfeerverslag. Presentator Rob Wtenweerde heeft het laatste sportnieuws en fijne muziek bij zich. Je hoort NH Sport tussen 20.00 en 23.00 uur op NH Radio.