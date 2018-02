Deel dit artikel:











Politie: schade ramkraak Amstelveen geschat op miljoen euro Foto: Inter Visual Studio / Vivian Tusveld

AMSTELVEEN - (AT5) Een voorpui in puin, vlammen tot aan het plafond en heel veel waterschade door het blussen. Door een ramkraak in de nacht van 30 op 31 januari werd de Albert Heijn op het Westwijkplein in Amstelveen bijna helemaal vernield. Volgens de politie loopt het schadebedrag mogelijk richting een miljoen euro.

Tegen 3.30 uur 's nachts reden drie daders met een blauwe BMW de pui van de supermarkt aan gort. Binnen werd geprobeerd een geldautomaat op te blazen. Die kraak mislukte, maar voordat de drie definitief op de vlucht sloegen, staken ze nog wel de gebruikte auto in de fik. Daarna sprongen ze op een scooter en mogelijk zijn ze vervolgens weggereden in een andere auto. Lees ook: Grote brand na ramkraak op supermarkt in Amstelveen Producten weggegooid

In de nasleep van de mislukte kraak bleek dat het plafond van de winkel was ingestort. Bovendien stond de Albert Heijn helemaal onder water. Alle producten moesten worden weggegooid. Om alle schade te herstellen moest de zaak anderhalve week dicht. Alles bij elkaar opgeteld denkt de politie Amstelveen dat de schade oploopt tot een miljoen euro. Om de daders van de kraak op te sporen is de recherche een groot onderzoek gestart. De politie wil graag dashcambeelden van mensen die in de betreffende nacht rond het Westwijkplein gereden hebben. Ook zijn agenten op zoek naar mensen die mogelijk iets verdachts gezien hebben rond de winkel.