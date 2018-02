Bol.com gestopt met verkoop lachgaspatronen

NOORD-HOLLAND - Webwinkel Bol.com is al enige tijd definitief gestopt met de verkoop van lachgaspatronen die gebruikt worden voor slagroomspuiten. Dat bevestigt een woordvoerder aan NH Nieuws.

Vorige maand besloot de webwinkel om de patronen definitief uit het assortiment te halen. Slagroompatronen worden vaak in combinatie met ballonnen en/of lachgascrackers gebruikt als drugs en daarom vindt Bol.com het onverantwoord om deze nog aan te bieden.

"Wij verkopen in totaal 16 miljoen artikelen. Wij verkopen alles, zolang het artikel niet bij wet verboden is. Soms maken wij hier een uitzondering op. Als bijvoorbeeld een artikel omstreden is en/of we verwachten dat er op korte termijn een en ander wordt aangepast in de wetgeving", aldus de woordvoerder. "Aangezien de patronen steeds meer in opspraak raken en er eind vorig jaar is aangekondigd dat er op korte termijn ten aanzien van het kopen van lachgas(patronen) in de Warenwet strengere bepalingen zullen worden opgenomen, hebben wij vorige maand besloten de artikelen niet langer te verkopen."

Warenwet

Sinds 2016 valt lachgas niet meer onder de geneesmiddelen-, maar onder de warenwet. Dat betekent dat het legaal verkocht en gebruikt kan worden, ook als drug. Een onderzoek van de Nationale Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) in 2016 gaf aan dat het gebruik niet gevaarlijk is. Het Trimbos Instituut waarschuwt wel voor eventuele gevolgen van overmatig gebruik van lachgas.