Olympisch Stadion ontsteekt vlam na goud in Pyeongchang

AMSTERDAM - (AT5) Bovenop de toren van het Olympisch Stadion in Amsterdam brandt het vuur weer. Daarmee viert het stadion de gouden medaille van schaatsster Carlijn Achtereekte.

Achtereekte pakte vanmiddag (Nederlandse tijd) de gouden plak op de 3000 meter voor vrouwen. Ook het zilver en brons gingen naar Nederlandse Olympiërs. Daarmee staat Nederland meteen bovenaan de medaillespiegel.

Net als vier jaar geleden tijdens de Winterspelen in Sotsji brandt nu ook weer het Olympisch Vuur in Amsterdam. Het is extra sfeervol omdat in het stadion momenteel een ijsbaan te vinden is.