Ravage op N205 met zwaargewond slachtoffer veroorzaakt door doorrijder

VIJFHUIZEN - Het ernstige ongeluk dat afgelopen woensdag plaatsvond op de N205 bij Vijfhuizen is vermoedelijk met opzet veroorzaakt, denkt de politie. Bij het ongeval raakte een betrokken bestuurder zwaargewond en reed de veroorzaker vervolgens door.

Een automobilist reed woensdag rond 16.15 uur op de linkerrijstrook van de N205 in de richting van Hoofddorp. Achter hem reden meerdere automobilisten. Plotseling kwam een bestuurder in een Volkswagen Caddy rechts naast de automobilist rijden. Deze maakte allerlei gebaren.

Toen de automobilist een armgebaar terug maakte, gaf de bestuurder van de Caddy gas en stuurde plotseling naar links. Vervolgens ging hij vol op de rem staan, met als gevolg dat drie auto's achter hem op elkaar botsten in een kop-staartbotsing.

De bestuurder van de middelste auto, een 50-jarige man uit Lisse, raakte ernstig gewond en moest onder motorbegeleiding naar het ziekenhuis worden gebracht. Een 43-jarige vrouw en een 17-jarig meisje uit Krommenie, die als passagier in een van de auto’s zaten, raakten eveneens gewond en werden voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

Spoorloos

De bestuurder van de Caddy ging er als een haas vandoor en is nog steeds spoorloos. Zijn auto, een leaseauto, is inmiddels teruggevonden door de politie en in beslag genomen. De identiteit van de bestuurder zelf is desondanks nog niet achterhaald.

De politie wil nu graag in contact komen met getuigen van de aanrijding. Zij kunnen contact opnemen via 0900-8844.