Van Gaal: 'Iets moet me triggeren'

AMSTERDAM - Louis van Gaal keerde zaterdag voor even terug bij de voetbalclub waar hij ooit begon, De Meer in Amsterdam. Ook het radioprogramma NH Radio Sportcafé kwam daar vandaan, omdat de club het 100-jarige bestaan viert.

Nadat Van Gaal uit de doeken had gedaan hoe hij als katholiek jongetje van zijn vader alleen maar bij de katholieke voetbalclub De Meer mocht gaan spelen, stelde Leo Driessen hem de vraag of hij nog terugkomt als voetbaltrainer.

Trigger

"Ik ben met pensioen", begon Van Gaal te zeggen. "Het is natuurlijk niet iets wat aan leeftijd gebonden is. Het gaat erom dat je geestelijk en lichamelijk fit bent, en dat ben ik wel. Maar er moet iets zijn wat me triggert, iets wat ik nog niet heb gedaan."

Aanbiedingen genoeg

Van Gaal was naast de coach van de nationale ploeg, ook coach van topteams in Spanje (Barcelona), Duitsland (Bayern München) en Engeland ( Manchester United). "Ik had nog aan de slag kunnen gaan bij clubs uit die competities, aanbiedingen genoeg, maar ik ga niet meer werken bij de nummer vier of vijf."

Kennis overdragen

Van Gaal mag dan met pensioen zijn, dat betekent niet dat hij niets meer doet. "Ik ben nu een maand in Nederland en ik heb pas een keer gegolft. In Portugal doe ik dat elke dag. Ik heb per dag wel drie afspraken met organisaties om kennis over te dragen."

Bondscoach

Van Gaal voelde zich gestreeld door de opmerking dat voor de nieuwe bondscoach Ronald Koeman 2014 de maatstaf is. Dat is het jaar dat Van Gaal met het Nederlands team derde werd bij het WK in Brazilië.