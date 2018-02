Bevlogen Strijder: Natascha van Weezel wil mensen verbinden

AMSTERDAM - Natascha van Weezel (31) heeft het druk. Ze schrijft boeken, artikelen en columns. Ze maakt documentaires en geeft veel lezingen over de Tweede Wereldoorlog. Ook wordt ze vaak gevraagd voor debatten over radicalisering en polarisatie. "Mijn opa zei tegen mij: wees nooit stil. Er zijn heel veel mensen die onrecht en discriminatie opmerken. Maar bang zijn om er iets van te zeggen. Ik heb geleerd om juist dan van je te laten horen. Dat is denk ik wel wat ik doe."

Natascha van Weezel is Joods. Een groot deel van haar familie is tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord. "Als je een les kan trekken uit de Holocaust is het wel dat het met één minderheid op dat moment is gebeurd. En dat het dus per definitie met iedere minderheid zou kunnen gebeuren", vertelt ze aan NH.

Ze vindt het daarom belangrijk dat mensen minder bang voor elkaar zijn en elkaar meer als mens gaan zien: "Mijn missie is om verschillende groepen binnen de samenleving, die denken dat ze heel verschillend zijn of tegen elkaar zouden moeten staan en elkaars vijand zijn, meer samen te brengen."



De 'dialoogscene'

Het samenbrengen van mensen moet vooral gebeuren in directe gesprekken. Ze vindt het jammer dat het in gesprek gaan vaak als 'soft' gezien wordt. "De dialoog klinkt niet sexy. Het is van de theedrinkers en knuffelaars, zo wordt het vaak neergezet. Maar praten met elkaar; ik begrijp eigenlijk niet wat er schattig en naïef aan is", vertelt ze gedreven. "Je krijgt heel vaak ruzie over hele moeilijke onderwerpen, zoals het Midden-Oosten conflict, slavernij verleden, kolonisatie en noem maar op. En dan is het echt niet makkelijk om elkaar te vinden in iets."

Leer je buren kennen

Natascha vindt het belangrijk dat ze ook mensen bereikt die niet in de dialoog geloven. Ze werkt daarom mee aan het project 'Leer je buren kennen' van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam. Hierbij ontvangen ze ROC scholieren in de synagoge om ze over het Jodendom te vertellen en om met hun in gesprek te gaan.

"Dat zijn leerlingen die niet vrijwillig gaan, maar omdat ze moeten van school. En dan zie je dat er al heel veel meer weerstand is dan je bij andere groepen ziet, die wel zelf komen naar zoiets", vertelt ze. Tijdens deze gesprekken wordt vaak duidelijk hoe weinig jongeren van Joden afweten. "Zo denken velen dat er in Nederland zo'n drie miljoen Joden wonen, terwijl dat in werkelijkheid nog maar 43.000 zijn."