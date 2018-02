Amsterdamse Ghanees Akwasi bouwt feestje vooraf aan openingsceremonie Winterspelen

AMSTERDAM - PYEONGCHANG De Winterspelen in Pyeongchang zijn inmiddels volop begonnen en dat de Ghanese Amsterdammer Akwasi Frimpong er zin in heeft, bleek gistermiddag al vooraf aan de openingsceremonie. Op een video gemaakt door de fysiotherapeut van de skeletonner is te zien hoe hij en zijn team een klein feestje bouwen.

Klappend, zingend en met een grote glimlach op zijn gezicht, doet de Ghanees mee met het rondedansje. Frimpong is de enige Ghanees die meedoet aan de Spelen, maar dat mag de pret niet drukken.

Even later is te zien op tv hoe Frimpong mét Ghanese vlag trots het stadion in Pyeongchang binnenloopt. Ghana is als tweede land aan de beurt en niet veel later volgt ook de Nederlandse ploeg. Frimpong zal op donderdag 15 februari voor het eerst in actie komen.

Bekijk hier de beelden van Frimpongs vreugdedansje: