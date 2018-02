Deel dit artikel:











Jongen (18) bedreigd en beroofd bij voetbalvereniging in Heemskerk Foto: Shutterstock

HEEMSKERK - Een 18-jarige jongen is gisteravond gewond geraakt bij een steekpartij op het parkeerterrein van voetbalvereniging Odin aan de Hoflaan in Heemskerk. Dat gebeurde bij een beroving in een auto, meldt de politie.

Het slachtoffer heeft de politie laten weten dat hij had afgesproken met een oude bekende. Ze kwamen elkaar tegen op het parkeerterrein bij bioscoop Cineworld, waren daar in de auto gestapt en reden vervolgens naar de voetbalclub 'om te chillen'. Bedreigd

Eenmaal in de auto werd de 18-jarige jongen bedreigd en moest hij zijn telefoon afgeven. Toen hij dat niet wilde, werd hij gestoken. Hij wist op eigen kracht de auto uit te komen en weg te rennen. Bij een woning verderop sprak hij een man en vrouw aan. Zij lieten hem binnen en belden de politie. Hij is behandeld door ambulancepersoneel en werd voor verder behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft het incident in onderzoek en is op zoek naar de verdachte. Mensen die iets gehoord of gezien hebben kunnen bellen met de politie: 0900-8844.