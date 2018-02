Energiedrank verdwijnt uit Noord-Hollandse ziekenhuizen

NOORD-HOLLAND - In de meeste ziekenhuizen in Noord-Holland zijn geen energiedranken meer te koop, zo blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. Veel ziekenhuizen hebben de blikjes recent uit het assortiment gehaald of zijn bezig om het beleid te veranderen.

Van onze onderzoeksredactie.

"Ongeveer de helft van de jongeren dringt wekelijks energiedrank. Slecht 2% weet wat er precies in zit", vertelt hoogleraar Mai Chin A Paw van VU mc. Vorig jaar deed zij onderzoek onder tweehonderd Amsterdamse middelbare scholieren. Opmerkelijk is dat jongeren die energiedrank drinken, ook vaker roken en alcohol of drugs gebruiken. Te veel energiedrank kan leiden tot slaapproblemen, hartritmestoornissen of nierfalen.

Verkoop in ziekenhuizen

Voedselwaakhond Foodwatch kaartte begin dit jaar aan dat een groot aantal ziekenhuizen nog energiedranken verkoopt. Later waarschuwden ook kinderartsen van diverse ziekenhuizen voor de schadelijke gevolgen voor jongeren.

Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) mengde zich in het debat en schrijft op haar website: "Ook de NVZ vindt energiedrankjes geen gezonde drankkeuze voor jongeren, maar ziekenhuizen zijn zelf verantwoordelijk voor hun bedrijfsvoering. Dit was voor NH Nieuws de aanleiding om bij de ziekenhuizen na te gaan hoe het er nu voor staat.

In totaal gingen we bij veertien ziekenhuizen na of zij energiedrank verkochten. Twee van de veertien ziekenhuizen hebben de energiedranken nooit in het assortiment gehad. Negen hebben het kort geleden uit hun assortiment gehaald en bij een drietal is het nog onbekend wanneer het drankje verdwijnt.

Hieronder een overzicht van de ziekenhuizen die het drankje nog wel en niet meer verkopen: