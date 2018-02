Nederlandse recherche naar Colombia om cocaïnesmokkel aan te pakken

AMSTERDAM - (AT5) Om de liquidaties in eigen land aan te pakken, gaan Nederlandse rechercheurs naar Colombia om de drugshandel bij de bron aan te pakken.

Dat zegt Wilbert Paulissen, baas van de landelijke recherche, vandaag in De Telegraaf. "Om de enorm toegenomen stroom van cocaïne naar ons land te stuiten, gaan we strategische posities innemen in de wereld", zegt hij. Bijvoorbeeld door samenwerking met de de Amerikaanse Drugs Enforcement Administration (DEA).

Al jaren woedt er een meedogenloze onderwereldoorlog in de stad. Daarbij viel ook een reeks onschuldige slachtoffers door vergissingen van huurmoordenaars. Het draait allemaal om drugshandel. De recherche wil de problematiek bij de leveranciers in Zuid-Amerika gaan aanpakken. "Oftewel niet wachten tot de drugs in Nederland en België aankomen, maar al in de bronlanden tegenhouden."

Corrupte douaniers

Ook al wordt er steeds meer cocaïne in beslag genomen; de prijs blijft onveranderd. Dat betekent dat smokkelaars meer dan genoeg drugs wel het land binnenkrijgen. Soms nemen criminelen niet eens de moeite om de drugs te verstoppen en ligt de cocaïne open en bloot in containers. Paulissen: "Dat betekent dat er sprake is van corruptie. We zien dit ook toenemen bij de douane."

De recherche wil ook samenwerken met landen als Spanje en Panama, waar criminelen hun financiële zaken afhandelen. Daarnaast zoekt de politie samenwerking met Dubai, waar veel onderwereldkopstukken veilig buiten schot blijven, terwijl ze vermoedelijk liquidaties aansturen in Amsterdam.